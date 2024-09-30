Глава Кремля Володимир Путін назвав Росію "історичною батьківщиною" українського Донбасу, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив у зверненні, присвяченому другій річниці спроби анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України з посиланням на пресслужбу Кремля.

Українську армію, за словами президента РФ, нібито готували до нової війни проти південно-східних територій, метою були також анексований Крим та регіони "споконвічної" Росії".

"Подальший розвиток подій повністю підтвердив необхідність і обґрунтованість спеціальної воєнної операції (так у Кремлі називають проти України — "ДС"), її справді визвольний характер" , — сказав Путін.

Він звернувся до мешканців чотирьох регіонів України, які Росія намагається анексувати

"Дякую вам за стійкість, рішучість і твердість, за те, що ви передаєте з покоління в покоління наші духовні цінності, історичну пам'ять, традиції та культуру" , — подякував їхній президент.

"Сьогодні всі разом ми відстоюємо безпечне, благополучне майбутнє для наших дітей та онуків, нашу спільну долю, пам'ять про досягнення та перемоги великих предків, вірність їхнім традиціям та завітам" , — продовжив Путін.

За його словами, "ці почуття дають силу учасникам воєнної операції".

Путін також розповів, що військові РФ, які "беруть участь у боях на Донбасі, "Новоросії" і на території Курської області, а також відстоюють кордони Брянської та Білгородської областей, захищають всю Росію".