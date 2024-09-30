У центрі Києва завтра зупинять транспорт: у КМДА назвали причину

У вівторок, 1 жовтня, у центрі Києва ненадовго зупинять рух транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації у Facebook.

Де саме та як надовго зупинять рух транспорту

У КМДА нагадали, що о 9 годині ранку 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих захисників і захисниць:

хвилиною мовчання

зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності

Уточнюється, що в межах заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

У зв'язку з цим, рух у центрі міста зупинять "орієнтовно на 10 хвилин".

"Управління патрульної поліції в місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05" , - розповіли у прес-службі міської держадміністрації.

Крім того, киян і гостей столиці закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

День захисника і захисниці України

Нагадаємо, День захисника України на державному рівні започаткували 14 жовтня 2014 року (тоді п'ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ). Цей день збігався із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці.

У 2021 році свято перейменували на День захисника та захисниці України - з метою дотримання гендерної рівності.

У 2023 році Україна провела реформу церковного календаря, тож усі "фіксовані дати" свят змістились на 13 днів. Оскільки День захисника та захисниці України мав прив'язку до Покрови, то і його дата змістилась із 14 жовтня на 1 жовтня.