Глави МЗС країн ЄС проведуть екстрену зустріч щодо ситуації на Близькому Сході

Міністри закордонних справ Європейського Союзу проведуть кризові переговори в режимі відеоконференції в понеділок, 30 вересня, аби обговорити ситуацію на Близькому Сході, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на заяву високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.

Повідомляється, що міністри обговорять ситуацію, що склалася після вбивства Ізраїлем лідера "Хезболли" Хасана Насралли та ізраїльських повітряних ударів по Лівану з того часу.

Нагадаємо, 28 вересня ЦАХАЛ офіційно оголосив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок авіаудару армії Ізраїлю по Бейруту.

Вже 29 вересня стало відомо, що офіційні особи США не рекомендують Ізраїлю здійснювати наземну військову операцію у Лівані.

Також повідомлялося, що американський президент Джо Байден заявив, що планує переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, а також вважає, що повномасштабної війни на Близькому Сході потрібно уникнути.