У Кремлі відповіли, чи варто чекати на ядерний удар після дронових атак по території РФ

Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ з можливістю відповідних ядерних ударів, зокрема, на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють російське пропагандистське видання РИА Новости, російські Telegram-канали, які публікують аудіозапис коментаря Пєскова.

Журналістка заявила, що "за минулі вихідні над Росією збили 125 БпЛА", що стало однією з "наймасштабніших атак", і запитала чи не буде це підставою для застосування ядерної зброї, особливо на тлі зміни ядерної доктрини РФ.

"Ну, чесно кажучи, не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином, але СВО (так у Росії підміняють поняття війна – ред.) триває своїм ходом, і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки" - вiдповiв Пєсков.

Чому це важливо: З початку повномасштабного вторгнення Росія багато разів оголошувала різні "червоні лінії", порушення яких нібито призведе до відповіді ядерною зброєю.

"Червоні лінії" в різний час стосувалися танків Леопард, західних ракет, винищувачів F-16 та іншого.

Україна багаторазово переходила ці так звані "червоні лінії" Кремля. Але навіть захід українських військ на територію Росії та утримування під контролем ЗСУ сотні російських населених пунктів не призвів до якоїсь принципово нової реакції Росії у відповідь на такі дії.

Російський правитель Володимир Путін спочатку обрав стратегію не помічати того, що відбувається, а потім намагався всіляко применшити значущість захоплення російських територій українською армією.

Також російська влада і пропагандистські ЗМІ вирішили не помічати українські удари безпілотниками по російських аеродромах і складах боєприпасів – після кожної нової атаки вони пишуть тільки про те, що ППО нібито збила десятки дронів, і ніколи не коментують руйнування або втрати.

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