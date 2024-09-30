Путін підписав указ про осінній призов до армії

Президент Росії Володимир Путін видав указ про осінній призов до армії РФ, повідомляє Ділова столиця.

Документ публікує пропагандистське видання "РІА-Новини".

Повідомляється, що буде набрано 133 тисячі нових солдатів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко помітив символізм указу президента РФ: він з'явився на другу річницю спроби анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

"Варто нагадати, що не офіційно, але голосно гауляйтери (окупованих територій України — "ДС") обіцяли мораторій на заклик. Однак жодних винятків в указі Путіна не передбачено" , — пише Андрющенко.

На його думку, "тотальний набір гарматного м'яса розпочато".