Путін підписав указ про осінній призов до армії
Президент Росії Володимир Путін видав указ про осінній призов до армії РФ, повідомляє Ділова столиця.
Документ публікує пропагандистське видання "РІА-Новини".
Повідомляється, що буде набрано 133 тисячі нових солдатів.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко помітив символізм указу президента РФ: він з'явився на другу річницю спроби анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
"Варто нагадати, що не офіційно, але голосно гауляйтери (окупованих територій України — "ДС") обіцяли мораторій на заклик. Однак жодних винятків в указі Путіна не передбачено", — пише Андрющенко.
На його думку, "тотальний набір гарматного м'яса розпочато".