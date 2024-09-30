ОТУ "Харків": Росіяни б'ють з усієї наявної зброї по заводу у Вовчанську

Російські війська використовують максимальний спектр озброєння для ударів по Вовчанському агрегатному заводу, який нещодавно звільнили підрозділи Головного управління розвідки МОУ, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону.

За словами офіцера, ситуація на Харківському напрямку залишається складною, противник продовжує штурмові дії в напрямку позицій Сил оборони. Найгарячішим лишається Вовчанськ.

Зокрема ситуація на території Вовчанського агрегатного заводу після його звільнення та зачистки бійцями ГУР є найбільш складною і напруженою, тому що що завод став ціллю номер один для противника. За словами Саранцева, якоюсь тактичною ціллю це підприємство для росіян не є, однак його втрата була для них потужним іміджевим ударом.

"Ворог намагається наразі застосовувати в тій локації максимальний спектр свого озброєння. Він застосовує і важку вогнеметну систему ТОС-1А, і скидає КАБи. Тобто діє за стандартною для себе практикою – знищувати те, що йому не дісталося".

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