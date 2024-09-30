У США вирує ураган "Гелен", який забрав життя щонайменше 116 людей

У південно-східній частині США з 26 вересня вирує ураган "Гелен", який забрав життя щонайменше 116 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні CBS News.

За даними телеканалу, 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Зі свого боку CNN зазначає, що четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Крім того, близько 600 жителів Північної Кароліни зникли безвісти.