Опитування показало, скільки українських біженців хочуть залишитися у Чехії після війни

Дві третини біженців з України хочуть залишитися в Чехії й після закінчення тимчасового захисту. Це на 20% більше, ніж рік тому, повідомляє РБК-Україна.

Лише п'ята частина планують повернутися в Україну після закінчення війни, повідомляє ceskenoviny.cz.

Скільки біженців хочуть повернутися до України

На продовження тимчасового захисту у Чехії зареєструвалися 320 304 українці, з них три п’ятих – жінки, повідомили у чеському МВС. Лише близько п'ятої частини планують повернутися в Україну назавжди після закінчення війни. Такі результати опитування, яке на замовлення відомства провів Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чехії.

Українці з тимчасовим захистом про свої наміри щодо повернення в Україну відповіли так:

однозначно хочуть залишитися у Чехії – 28%;

"скоріше так" щодо намірів залишитися у Чехії після війни – 38%;

однозначно хочуть повернутися на Батьківщину – 12%;

не визначилися або не захотіли відповідати – 10%.

"Частка заявників на продовження тимчасового захисту, які не очікують повернення в Україну після його припинення, а хочуть залишитися в Чехії, зросла більш ніж на 20%" , – зазначають автори опитування.

Більше охочих залишитися у Чехії серед молоді до 35 років, тих хто працює, веде бізнес чи навчається у цій країні. Також серед тих, хто краще володіє чеською мовою і не проживає у тимчасовому житлі.

Де живуть українці у Чехії

Дослідження виявило, що до Чехії приїхали найбільше біженців із Закарпатської та Харківської областей або з Києва. Найбільша кількість оселилися в трьох найбільших чеських містах: Празі, Брно та Остраві.

У Празі проживає 26% усіх українських біженців. Далі йдуть Середньочеський край (14%), Південно-Моравський (10%), Пльзеньський (8,5%), Моравсько-Сілезький (5%).

Три чверті біженців проживають у квартирах чи будинках, 17% – у гуртожитках. Ще 4% - у готелях, пансіонатах чи подібному закладі. Близько 1,5% користуються можливістю безкоштовного гуманітарного житла, яке надає держава.

Як працюють українські біженці у Чехії

Порівняно з минулим роком економічна активність українських біженців зросла – частка працівників зросла з 53% до 61%, а частка підприємців – з 3% до 4,6%. Повний робочий день працюють 86% біженців. На підробітки йдуть 3% людей.

Не мають роботи 13,5% біженців, ще 7% - постійно перебувають вдома, у відпустці по вагітності або по догляду за дитиною. Така ж велика частка отримують пенсію, а ще 7% навчаються - в середній школі або в університеті.

Понад дві третини опитаних взагалі не зверталися за гуманітарною допомогою у Чехії. Лише п'ята частина є її отримувачами. Частіше отримують гуманітарну допомогу люди вікової категорії від 56 років.

Порівняно з минулим роком знання чеської мови українських біженців значно покращилися. Майже половина можуть спілкуватися в звичайних ситуаціях. Найкраще свої знання чеської мови оцінила молодь від 15 до 17 років.

В опитуванні взяли участь 13 835 осіб віком від 15 років, які зареєструвалися для продовження тимчасового захисту.

Нагадаємо, ми писали, що ставлення чеського суспільства до українських біженців залишається стабільним. Понад половина чехів згодні, щоб українці залишалися у Чехії. Проте більшість проти прийому нових людей.