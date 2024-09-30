Американський сенатор розповів, чого хоче Трамп в Україні

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо вважає, що кандидат в президенти США Дональд Трамп хоче зміцнити позиції України на можливих перемовинах з Росією﻿. Про це він сказав в коментарі NBC News, повідомляє Ділова столиця.

"Я не на стороні Росії, але, на жаль, реальність така, що війна в Україні закінчиться шляхом врегулювання за допомогою переговорів. І я хочу, і ми хочемо, і я вірю, що Дональд Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів впливу на цих переговорах. Але для того, щоб мати можливість бути брокером, який може досягти цієї угоди, я думаю, він збирається зберегти те, що він говорить. Він підходить до цих речей як людина не з політики чи дипломатії, а як в бізнесі. Зробити це буде непросто, але принаймні є визначена мета. Адміністрація Байдена не визначила, що означає перемога в Україні" , — сказав він.

Рубіо також висловив сподівання, що перед початком перемовин з Кремлем "з українського боку буде більше важелів впливу, ніж з російського".