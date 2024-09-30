Орбан у кулуарах Генасамблеї ООН ініціював "мирний саміт" між Україною та РФ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан має намір організувати "мирний саміт" між Україною та Росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.﻿ Про це він заявив в інтерв’ю Роджеру Кьоппелю – проросійському журналісту, головному редактору та видавцеві сайту Die Weltwoche, повідомляє Європейська правда.

Орбан заявив, що в кулуарах ООН у Нью-Йорку провів "інтенсивні переговори" з Китаєм і Бразилією для організації "мирного саміту між Зеленським і Путіним".

З публікації випливає, що організація саміту відбуватиметься в межах об’єднання "Друзі миру" – так Пекін і Бразиліа назвали країни, що приєднались до їхньої "мирної ініціативи" в ООН.

"Зараз тривають переговори про місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю і Бразилії, у ньому візьмуть участь Франція і Швейцарія" , – стверджує Кьоппель.

У своєму виданні Роджер Кьоппель системно захищає Путіна, а раніше – не раз був гостем німецькомовної редакції російського пропагандистського мовника RT, доки її не закрили.

У 2023 році Кьоппель їздив до Росії, де взяв компліментарне інтерв’ю у пропагандиста Соловйова та уповноваженої з прав дітей Львової-Белової, що разом із Путіним перебуває у розшуку Міжнародного кримінального суду за воєнні злочини.

Нагадаємо, раніше про підтримку китайсько-бразильської "мирної ініціативи" заявили Угорщина та Швейцарія.

Ця ініціатива, оголошена у травні 2024 року, є набором із шести пунктів, у яких жодного разу не згаданий Статут ООН чи територіальна цілісність України. Натомість є заклик до "зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території".

Також нагадаємо, що у межах самопроголошеної "мирної місії" прем’єр Угорщини з’їздив до Москви та побалакав із Владіміром Путіним, викликавши гостре обурення в ЄС.

На початку вересня він анонсував нові "миротворчі" кроки.