Генсек НАТО закликав членів альянсу підтримати українську "формулу миру"

Єнс Столтенберг, який незабаром піде з посади генерального секретаря НАТО, вважає, що держави Альянсу повинні підтримувати українську "формулу миру", а не альтернативні пропозиції інших країн.﻿ Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє Європейська правда.

На питання про участь Туреччини в китайсько-бразильській ініціативі "Друзі миру", яка просуває їхню "мирну ініціативу", Столтенберг сказав, що Альянс "повинен підтримати українську ініціативу".

"Українська мирна ініціатива – це ініціатива, яка гарантує, що у нас є процес, який може привести до тривалого миру. І, звичайно, саме українці, зрештою, повинні вирішувати, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення" , – додав генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше про підтримку китайсько-бразильської "мирної ініціативи" заявили Угорщина та Швейцарія.

Ця ініціатива, оголошена у травні 2024 року, є набором із шести пунктів, у яких жодного разу не згаданий Статут ООН чи територіальна цілісність України. Натомість є заклик до "зупинення воєнних дій, незагострення конфлікту і нерозповсюдження його на нові території".

До китайсько-бразильської ініціативи "Друзі миру" вже приєдналася група з 17 країн, і Туреччина наразі є єдиним членом НАТО серед них.

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав китайсько-бразильську пропозицію "деструктивною", передусім тому, що її не обговорювали з Україною.