Зеленський на Ставці більше двох годин обговорював із Сирським фронт
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній розглядалось комплектування бригад. З посиланням на вечірне звернення Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Зеленського, під час Ставки було розглянуто два питання перше - комплектування бригад, та друге - зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання.
"Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані", - розповів Зеленський.
Також президент сьогодні детально й дуже тривало говорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.
"Доповіді щодо кожного з наших фронтових напрямків, наші можливості подальші та конкретні завдання. Дуже непроста ситуація. Найголовніше - тиснути на Росію всіма засобами, всіма інструментами, щоб якнайшвидше досягти нашої мети - реального й справедливого миру для України, для всіх наших людей", - підкреслив Зеленський.