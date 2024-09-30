Зеленський на Ставці більше двох годин обговорював із Сирським фронт

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 30 вересня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній розглядалось комплектування бригад.﻿ З посиланням на вечірне звернення Зеленського, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, під час Ставки було розглянуто два питання перше - комплектування бригад, та друге - зброя й техніка для наших воїнів, закупівля та постачання.

"Ще сьогодні окремо обговорили з міністром оборони України Умєровим виконання контрактів і те, як працюють інституції в системі Міністерства оборони. Всі реальні реформаторські кроки мають бути повністю реалізовані" , - розповів Зеленський.

Також президент сьогодні детально й дуже тривало говорив з головкомом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Їх розмова тривала більш ніж дві з половиною години.