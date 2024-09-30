Підозрюваний у замаху на Трампа не визнав провини

58-річний Раян Раут, якого підозрюють у спробі замаху на життя колишнього президента США Дональда Трампа у Флориді, не визнав своєї провини. З посиланням на ABC News, повідомляє Європейська правда.

На засіданні у федеральному суді міста Вест-Палм-Біч у Флориді у понеділок, 30 вересня, адвокати Раута подали від його імені заяву про невизнання провини.

Чоловіку спершу оголосили два звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю, а пізніше додали ще три, зокрема замах на вбивство кандидата в президенти США та напад на федерального службовця.

Наразі Раут утримується під вартою без права на заставу.

Прокурори Флориди в судових матеріалах заявили, що існують "достатні підстави для висунення додаткових звинувачень, які можуть і повинні бути розглянуті судом".

Як відомо, у кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді.

Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

Після цього в МЗС закликали міжнародну спільноту утриматись від пошуку зв’язків між Раутом та Україною.