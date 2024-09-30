У США стурбовані, що РФ може надати надзвукові ракети хуситам

Сполучені Штати Америки стурбовані чутками про те, що єменські хусити можуть отримати російські ракети. Це мало б дестабілізуючий ефект.﻿ Про це заявив спеціальний посланник США з Ємену Тім Лендеркінг. З посиланням на Bloomberg, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Лендеркінга попросили прокоментувати інформацію про те, що Росія веде переговори про передачу хуситам сучасних протикорабельних ракет "Яхонт" (експортне найменування надзвукових ракет "Онікс").

"Ми стривожені цим. Будь-яка співпраця у сфері озброєнь між хуситами та росіянами була б дуже дестабілізуючою" , - зазначив він.

Таке питання прозвучало після того, як Reuters написало про як мінімум дві зустрічі представників Росії та хуситів цього року в Тегерані.

При цьому російський диктатор Володимир Путін попереджав, що Москва може надати зброю далекого радіусу дії тим, хто хоче завдати удару по західним цілям, якщо США та їхні союзники дозволять Україні бити вглиб російської території західною зброєю.

Варто зауважити, що "Онікс" - це протикорабельні надзвукові ракети. Вони можуть завдавати ударів по цілях у радіусі 300 кілометрів.

Росіяни неодноразово використовували такі ракети у війні проти України. Як зазначав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 20 серпня, на той момент з початку повномасштабної війни окупанти використали 211 ракет "Онікс" проти цілей на українській території.

Усього 12 таких ракет вдалося збити українським силам протиповітряної оборони.