G7 ніколи не визнає спробу РФ аннексувати області України – заява міністрів

G7 ніколи не визнає порушень міжнародного права, вчинених Росією проти України та її народу. З такою заявою виступили міністри закордонних справ "Групи семи" у другу річницю незаконної анексії Росією частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Дзеркало тижня.

Текст заяви розміщено на офіційному сайті МЗС Італії.

“Ми продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію Росії, порушення нею прав людини та зловживання на тимчасово окупованих територіях України, а також триваючі жорстокі атаки з руйнуванням цивільної, критичної та міської інфраструктури” , – йдеться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу.

Вони вкотре закликали Росію, постійного члена Ради Безпеки ООН, дотримуватися Статуту ООН і основних принципів, які лежать в основі міжнародного порядку, та запевнили, що непохитно стоять на боці України та її територіальної цілісності, суверенітету і незалежності.

"Наша політична, військова, фінансова, економічна та гуманітарна підтримка України та її законної оборони від повномасштабного вторгнення Росії залишається непохитною, як і наше зобов'язання підвищити ціну незаконної війни Росії. Разом ці заходи допоможуть створити належні умови для всеосяжного, справедливого й міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН. Ми і далі залучатимемо широку міжнародну спільноту із цією метою, прагнучи відновити повну повагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах” , – наголосили міністри.

У заяві зазначається, що війна може завершитися просто зараз, якщо Росія негайно, повністю та беззастережно виведе свої війська з усієї території України до її міжнародно визнаних кордонів, відмовиться від претензій на анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки. Криму та міста Севастополя та поважатиме суверенні права України як незалежної держави.

Організовані та проведені у 2022 році Росією псевдореферендуми у Запорізькій, Херсонській, Донецькій і Луганській областях не визнали у всьому світі. Навіть лояльні Росії країни заявили про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.