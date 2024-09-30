Російські окупанти увійшли до Вугледару - Deep State

Війська країни-агресора РФ увійшли у Вугледар із заходу та півдня. Про це заявили у понеділок, 30 вересня, аналітики проєкту DeepState, повідомляє Новое время.

«Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок» , — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в західній частині міста росіяни вивісили прапори РФ.

29 вересня аналітики проєкту DeepState повідомляли, що росіяни намагалися закріпитися в багатоповерхових будинках на околицях Вугледара.

24 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили, що ситуація навколо Вугледара критична і продовжує ускладнюватися — армія РФ намагається оточити місто і паралельно з цим знищує населений пункт артилерією і КАБАми.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що Вугледар раніше був зручний для оборони завдяки своєму розташуванню на висоті, але ворогові вдалося його зруйнувати і рухатися у фланг завдяки КАБам.

26 вересня аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські загарбники просунулися у Вугледарі і, ймовірно, захопили східну частину міста.

Також 26 вересня військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ заявили, що продовжують тримати оборону у Вугледарі, спростувавши інформацію про вихід Сил оборони з міста.