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Росіяни вночі запускали ударні безпілотники з кількох напрямків

Росіяни вночі запускали ударні безпілотники з кількох напрямків
Фото: КМДА

Пізно ввечері понеділка російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників на територію України з кількох напрямків.﻿﻿ Про це інформували Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.

О 22:36 стало відомо про "Шахеди" на Сумщині в напрямку заходу.

О 22:51 попередили про "Шахеди" на Херсонщині в напрямку заходу.

О 23:03 з'явилось повідомлення про "Шахеди" з Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 23:19 відомо про:

  • нову групу БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом;
  • БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.
  • БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.

О 23:21 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.

О 23:40 стало відомо про БпЛА біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.

О 23:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Черкащини.

О 00:06 військові оновили напрямки руху безпілотників:

  • Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО;
  • "Шахеди" на Полтавщині, курсом на південь;
  • "Шахеди" на Херсонщині, курс на північний захід;
  • "Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини, курс на північний захід;
  • "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на північ (один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області). 

О 00:43 Повітряні сили оновили інформацію про БПЛА:

  • "Шахеди" на Кіровоградщині летять в напрямку Новомиргорода.
  • "Шахеди" на півдні  Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.
  • "Шахеди" на  Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний захід.

О 1:30 у ПС оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":

  • БпЛА на півночі Миколаївщини північно-західним курсом.
  • БпЛА на Кіровоградщині, курсом на південний схід.
  • БпЛА на Черкащині, курсом на  північ.

О 1:38  Загроза застосування ударних БпЛА виникла у Київській області. Військові повідомили про можливу роботу ППО.

О 2:19 стало відомо про:

  • "Шахеди" на Кіровоградщині, курсом на північ;
  • "Шахеди" на Київщині, курс на північ;

О 2:59 у ПС оновили рух "Шахедів";

  • на Кіровоградщині наближаються в район Кременчука;
  • на Київщині летять курсом на схід.

Близько 5:00 пролунав відбій тривоги.

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