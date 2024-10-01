Росіяни вночі запускали ударні безпілотники з кількох напрямків
Пізно ввечері понеділка російська армія запустила кілька груп ударних безпілотників на територію України з кількох напрямків. Про це інформували Повітряні сили ЗСУ, повідомляє Українська правда.
О 22:36 стало відомо про "Шахеди" на Сумщині в напрямку заходу.
О 22:51 попередили про "Шахеди" на Херсонщині в напрямку заходу.
О 23:03 з'явилось повідомлення про "Шахеди" з Сумщини курсом на Полтавщину.
Станом на 23:19 відомо про:
- нову групу БпЛА на Херсонщині північно-західним курсом;
- БпЛА на півночі Херсонської області. Перетинають межу Миколаївської області.
- БпЛА на Сумщині рухаються в напрямку Полтавської області. Курс західний.
О 23:21 військові попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.
О 23:40 стало відомо про БпЛА біля Херсону та Миколаєва. Можлива робота ППО.
О 23:42 про загрозу застосування ударних БпЛА повідомили для Черкащини.
О 00:06 військові оновили напрямки руху безпілотників:
- Кіровоградська область - загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО;
- "Шахеди" на Полтавщині, курсом на південь;
- "Шахеди" на Херсонщині, курс на північний захід;
- "Шахеди" на півдні та центрі Миколаївщини, курс на північний захід;
- "Шахеди" на півночі Миколаївщини, курс на північ (один з БпЛА перетнув межу Кіровоградської області).
О 00:43 Повітряні сили оновили інформацію про БПЛА:
- "Шахеди" на Кіровоградщині летять в напрямку Новомиргорода.
- "Шахеди" на півдні Миколаївщини курсом на північний захід, в напрямку Первомайська.
- "Шахеди" на Херсонщині та Миколаївщині курсом на північний захід.
О 1:30 у ПС оприлюднили оновлення щодо "Шахедів":
- БпЛА на півночі Миколаївщини північно-західним курсом.
- БпЛА на Кіровоградщині, курсом на південний схід.
- БпЛА на Черкащині, курсом на північ.
О 1:38 Загроза застосування ударних БпЛА виникла у Київській області. Військові повідомили про можливу роботу ППО.
О 2:19 стало відомо про:
- "Шахеди" на Кіровоградщині, курсом на північ;
- "Шахеди" на Київщині, курс на північ;
О 2:59 у ПС оновили рух "Шахедів";
- на Кіровоградщині наближаються в район Кременчука;
- на Київщині летять курсом на схід.
Близько 5:00 пролунав відбій тривоги.