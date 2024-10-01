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Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 1 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 вересня зріс до рівня 41.2199 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.1539 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 12 коп. до 55.2429 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.9199 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7832 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.219 900 +0.0535
EUR Євро 46.153 900 +0.1998
GBP Фунт стерлінгів 55.242 900 +0.119
CHF Швейцарський франк 48.919 900 +0.1676
PLN Польський злотий 10.783 200 +0.032

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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