Курс валют НБУ на 1 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 1 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 30 вересня зріс до рівня 41.2199 за 1 долар.
Курс євро зріс до рівня 46.1539 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 12 коп. до 55.2429 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.9199 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7832 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.219 900
|EUR
|Євро
|46.153 900
|GBP
|Фунт стерлінгів
|55.242 900
|CHF
|Швейцарський франк
|48.919 900
|PLN
|Польський злотий
|10.783 200
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.