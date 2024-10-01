Курс валют НБУ на 1 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 1 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 30 вересня зріс до рівня 41.2199 за 1 долар.

Курс євро зріс до рівня 46.1539 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 12 коп. до 55.2429 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.9199 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 10.7832 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.219 900 EUR Євро 46.153 900 GBP Фунт стерлінгів 55.242 900 CHF Швейцарський франк 48.919 900 PLN Польський злотий 10.783 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.