У Генштабі повідомили про втрати російських військ за минулу добу

Сили оборони України за минулу добу відмінусували 1 370 російських загарбників, знищили 44 ББМ, 33 артилерійські системи та 9 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 01.10.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 654 430 (+1 370) осіб,

танків – 8 883 (+9) од,

бойових броньованих машин – 17 547 (+44) од,

артилерійських систем – 18 855 (+33) од,

РСЗВ – 1 204 (+0) од,

засобів ППО – 963 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16 322 (+98) од,

крилатих ракет – 2 613 (+3) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25 621 (+73) од,

спеціальної техніки – 3 314 (+1) од.

Дані уточнюються.