Окупанти вночі запустили по Україні 32 "Шахеди": як відпрацювала ППО
У ніч на 1 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 29 "Шахедів", решту – локаційно втрачено.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Всього росіяни атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим).
"В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків", – йдеться в повідомленні.