Окупанти вночі запустили по Україні 32 "Шахеди": як відпрацювала ППО

У ніч на 1 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 29 "Шахедів", решту – локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим).