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Окупанти вночі запустили по Україні 32 "Шахеди": як відпрацювала ППО

Окупанти вночі запустили по Україні 32 "Шахеди": як відпрацювала ППО
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 1 жовтня російські війська вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 29 "Шахедів", решту – локаційно втрачено.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього росіяни атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу Shahed, які запустили з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та Чауда (Крим).

"В результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БпЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях. Внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків", – йдеться в повідомленні.

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