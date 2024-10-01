Гендиректор МАГАТЕ сьогодні відвідає до Білорусі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 1 жовтня, здійснить візит до Білорусі, де відвідає Островецьку атомну електростанцію. Про це йдеться на сайті агентства, повідомляє Укрінформ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі сьогодні відвідає Білорусь для зустрічей на високому рівні в столиці Мінську, а також відвідання атомної електростанції країни" , – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Островецькій АЕС Гроссі разом із командою експертів оцінять ситуацію на майданчику майже через чотири роки після його підключення до мережі і прогрес у виконання висновків, зроблених за результатами огляду експлуатаційної безпеки МАГАТЕ у 2021 році.

У заяві йдеться, що візит Гроссі до Білорусі відбувається у той час, коли МАГАТЕ зосереджує свою увагу на забезпеченні ядерної безпеки у регіоні.