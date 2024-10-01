Приватбанк розповів, хто з клієнтів не підпадає під обмеження переказів "з картки на картку"

З 1 жовтня Приватбанк не включатиме ліміт на карткові перекази для волонтерів, зареєстрованих у банку, та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

За словами член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, з 1 жовтня банківська установа не застосовуватиме ліміти на карткові перекази для клієнтів-волонтерів, зареєстрованих у банку та клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.

Також банк заздалегідь проінформує клієнтів, коли вони досягають 50% від свого ліміту переказів і надасть рекомендації для управління лімітом чи користування переказами на IBAN-рахунок одержувача.

Майже 99% клієнтів Приватбанку здійснюють перекази в обсягах встановленого НБУ ліміту у 150 000 грн на перекази між фізичними особами.