Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені – ОВА

Військові РФ вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі і поранені. Про це інформує Херсонська ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, є загиблі та поранені. Детальніша інформація уточнюється.

Жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові увечері 30 вересня скинули з безпілотника вибухівку, дістала поранення 83-річна жінка.

Загалом за добу через обстріли на Херсонщині постраждали 17 людей.