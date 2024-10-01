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Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені – ОВА

Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені – ОВА
Фото: Mitte27

Військові РФ вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі і поранені.  Про це інформує Херсонська ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, є загиблі та поранені. Детальніша інформація уточнюється.

Жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові увечері 30 вересня скинули з безпілотника вибухівку, дістала поранення 83-річна жінка. 

Загалом за добу через обстріли на Херсонщині постраждали 17 людей.

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