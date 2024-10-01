Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені – ОВА
Військові РФ вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі і поранені. Про це інформує Херсонська ОВА, повідомляє Укрінформ.
"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, є загиблі та поранені. Детальніша інформація уточнюється.
Жителів закликають перебувати у безпечних місцях.
Нагадаємо, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові увечері 30 вересня скинули з безпілотника вибухівку, дістала поранення 83-річна жінка.
Загалом за добу через обстріли на Херсонщині постраждали 17 людей.