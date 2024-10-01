Окупанти обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені – ОВА (Оновлено)

Військові РФ вдарили по центральній частині Херсона, є загиблі і поранені. Про це інформує Херсонська ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Зранку окупанти вдарили по центральній частині Херсона" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, є загиблі та поранені. Детальніша інформація уточнюється.

Жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Оновлено. Наразі відомо про п'ятеро загиблих та трьох поранених. Як зазначив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни вдарили по ринку в центрі міста.

За даними﻿ Херсонської обласної прокуратури, загинуло семеро людей — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються.

Нагадаємо, у селищі Антонівка Херсонської області російські військові увечері 30 вересня скинули з безпілотника вибухівку, дістала поранення 83-річна жінка.

Загалом за добу через обстріли на Херсонщині постраждали 17 людей.