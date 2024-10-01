Росія знеструмила лінію живлення Запорізької АЕС: створила загрозу аварії

Росія атакувала підстанцію і знеструмила повітряну лінію, яка живить Запорізьку АЕС, що створило загрозу аварії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту" , - йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що цей черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

Енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС, зазначає міністерство.