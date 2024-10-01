До енергосистеми під'єднали ще один блок АЕС після ремонту
У вівторок, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту "Енергоатом" успішно під'єднав до енергомережі енергоблок однієї з атомних електростанцій. Триває набір потужності, повідомляє ЛігаБізнес.
Ремонт завершили на 12 днів раніше запланованого терміну. В. о. голови правління Енергоатому Петро Котін запевнив, що швидші темпи не вплинули на якість ремонту.
"Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду. Ремонтна кампанія виходить на фінішну пряму і до початку ОЗП всі дев'ять блоків, які розташовані на підконтрольній Україні території, будуть готові до роботи протягом найскладніших місяців. Дякую колективу за гарну роботу у важких умовах", – сказав Котін.