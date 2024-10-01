До енергосистеми під'єднали ще один блок АЕС після ремонту

У вівторок, 1 жовтня, після планово-попереджувального ремонту "Енергоатом" успішно під'єднав до енергомережі енергоблок однієї з атомних електростанцій. Триває набір потужності, повідомляє ЛігаБізнес.

Ремонт завершили на 12 днів раніше запланованого терміну. В. о. голови правління Енергоатому Петро Котін запевнив, що швидші темпи не вплинули на якість ремонту.