Зеленський відреагував на російський удар по центру Херсона

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих внаслідок удару РФ по Херсону 1 жовтня і закликав світ до більшої рішучості, щоб зупинити щоденний російський терор, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава держави в соцмережах.

"Російський удар по Херсону, просто по центру міста. По людях, які були на зупинці поруч із центральним ринком. Станом на цей час відомо про шістьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Шестеро людей поранені, їм надається необхідна допомога.

Щоденний російський терор, щоденні спроби знищити життя – усе це можна зупинити. Маємо обов’язково досягти надійного миру для нашої держави та людей. Для цього української сили та рішучості партнерів має бути більше, ніж бажання Путіна нести терор".

Зеленський наголосив, що тиск на агресора і допомога Україні мають бути постійними й комплексними.

Він подякував усім партнерам, хто допомагає українцям захищати життя.