Новий генсек НАТО обіцяє наблизити членство України

Новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО. Про це Марк Рютте сказав у своїй першій промові на посаді генсека, повідомляє Європейська правда.

Рютте перерахував три основні пріоритети у своїй роботі в майбутньому, відзначивши, що одним із них буде посилити підтримку України та наблизити її до членства у НАТО.

"Тому що в Європі не може бути довготривалої безпеки без сильної, незалежної України. Я знаю з особистого досвіду, після збиття рейсу MH17 у 2014 році, що конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту. Тож ми повинні зробити свою частину (роботи)" , – наголосив Марк Рютте.

Він сказав, що НАТО має виконати зобов’язання, дані Україні на вашингтонському саміті в липні цього року.

"Командування, фінансові обіцянки та незворотній шлях України до членства у НАТО. Ми повинні зберігати цю підтримку в майбутньому, тому що місце України по праву – у НАТО" , – підкреслив Рютте.

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Він відзначив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.