Захарова назвала Блінкена "негідником" за порівняння росіян з нацистами в Бабиному Яру

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала держсекретаря США Ентоні Блінкена "негідником" за його порівняння вбивств мирного населення в урочищі Бабин Яр силами нацистів під час Другої світової війни з діями російської окупаційної армії в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

Так, Блінкен заявив, що у США пам'ятають різанину у Бабиному Яру 29–30 вересня 1941 року, "коли нацисти вбили 34 тис. євреїв".

"Сьогодні Росія брехливо заявляє, що вона "денацифікує" Україну, вчиняючи злочини проти людяності в країні, яка зазнавала жорсткого поводження як з боку нацистського, так і радянського режимів" , — навела Захарова слова держсекретаря США.

На думку офіційної представниці МЗС Росії, "таке міг сказати лише негідник, адже Росія денацифікує тих, хто став продовжувачами злочинів убивць жертв Бабиного Яру".

Нагадаємо, представників Росії не запрошуватимуть на заходи з нагоди 80-річчя визволення та знищення нацистського концентраційного табору Аушвіц-Біркенау у польському Освенцимі.

Директор музею Петр Цивиньский в контексті повномасштабної війни армії РФ проти України заявив наступне: "Це річниця звільнення. Ми пам'ятаємо жертви, але ми також святкуємо свободу. Важко уявити присутність Росії, яка не розуміє цінності свободи. Така присутність була б цинічною".