Зміна генсека НАТО: Зеленський привітав Рютте та подякував Столтенбергу

Президент Володимир Зеленський подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку Україні на посту генсека НАТО та привітав його наступника Марка Рютте з початком роботи на цій посаді, повідомляє Європейська правда.

Зеленський відзначив, що вдячний Єнсу Столтенбергу за підтримку України протягом усього його перебування на посаді генерального секретаря НАТО.

"Я глибоко ціную його особисті зусилля, спрямовані на об’єднання членів Альянсу, щоб допомогти Україні перемогти і зміцнити Збройні Сили. Курс України на членство в НАТО є незворотним, і ми залишаємось відданими цій меті" , – написав глава держави.

Він привітав Марка Рютте зі вступом на посаду генерального секретаря НАТО.

"Я бажаю йому успіхів на цій новій посаді та сподіваюся на продуктивну співпрацю задля зміцнення євроатлантичної безпеки і нашого партнерства з Альянсом на шляху України до набуття повноправного членства в НАТО" , – відзначив президент.

Колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у вівторок офіційно прийняв повноваження генерального секретаря НАТО від свого попередника Єнса Столтенберга.

Він відзначив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів як нового очільника Альянсу.

Рютте пообіцяв, що на посаді домагатиметься виконання зобов’язань, даних Україні з боку Альянсу – зокрема, щодо незворотності її шляху до вступу в НАТО.