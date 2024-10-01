Удар РФ по Запоріжжю: загинула людина, ще семеро поранені
Російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами: одна людина загинула, семеро поранені. Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.
"Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Станом на зараз: Шестеро поранених і один загиблий", - написав він.
Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 7 постраждалих.
За даними ДСНС, ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку, унаслідок чого були частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, а також 25 автомобілів.
"Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації. Крім того, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь. Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місцях подій працюють відповідні фахівці", – поінформували рятувальники.