Удар РФ по Запоріжжю: загинула людина, ще семеро поранені

Російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами: одна людина загинула, семеро поранені. Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами. Станом на зараз: Шестеро поранених і один загиблий" , - написав він.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про 7 постраждалих.

За даними ДСНС, ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку, унаслідок чого були частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, а також 25 автомобілів.