Україна зменшила імпорт електроенергії на понад 7% – моніторинг

У вересні 2024 р. Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем 2024 р. – до 438 тис. МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу, повідомляє ExPro.

Поставки скоротились за усіма напрямами, окрім Польщі. З Польщі загалом у вересні було поставлено 86,1 тис. МВт-год, що на 78% більше за обсяги серпня.

Найбільшу частку у структурі імпорту електроенергії і надалі займає Угорщина (35%). Частка Словаччини становить 24,5%. З Молдови було імпортовано 16,5 тис. МВт-год, водночас, частина з цих обсягів – це реімпорт з Румунії.

У порівнянні з вереснем 2024 р., імпорт електроенергії протягом першого місяця осені цього року виріс в понад 18 разів.