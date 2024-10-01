Україна закликала до стриманості через операцію Ізраїлю в Лівані

Україна закликає Ізраїль та Ліван до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє Укрінформ.

У відомстві зазначили, що в Україні з тривогою стежать за розвитком подій у Ліванській Республіці, зокрема у контексті рішення Держави Ізраїль розпочати обмежену сухопутну операцію на території Лівану.

"Рішуче засуджуючи ракетні обстріли території Ізраїлю з боку угруповання "Хезболла", Україна закликає сторони протистояння до максимальної стриманості, аби запобігти переростанню конфлікту у масштабну регіональну війну" , - заявили у МЗС.

Як зазначається у коментарі, особливе занепокоєння викликає зростання у Лівані кількості біженців та внутрішньо переміщених осіб, які були змушені останніми днями залишити свої домівки у зв’язку з триваючим військовим конфліктом.

"Критично важливим є уникнення жертв серед цивільного населення та недопущення порушень норм міжнародного гуманітарного права. Необхідно якнайскоріше покласти край насильству в регіоні" , - акцентували у зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомлялося, Армія оборони Ізраїлю 1 жовтня оголосила про початок наземної операції на півдні Лівану. За інформацією ЦАХАЛу, військові кілька розпочали рейди проти обʼєктів угрупування та інфраструктури "Хезболли".

Ситуація в Лівані загострилася минулого тижня після того, як Ізраїль заявив, що вступає в "нову фазу" свого конфлікту з "Хезболлою". Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант оголосив, що ЦАХАЛ зосереджує ресурси на північному фронті, поблизу кордону з Ліваном. Перед цим, у 20-х числах вересня, "Хезболла" та Ізраїль обмінялись авіаударами.