Бізнес підвищив оцінку перспектив, але сфера послуг все ще песимістично налаштована – НБУ

Індекс очікувань ділової активності зріс до 48,7 у вересні з 48,4 у серпні, але все ще перебуває нижче максимальної позначки поточного року (52,3), зафіксованої у квітні. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Пожвавлення внутрішнього попиту, збільшення пропозиції товарів, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна робота морського коридору, зростання залізничних перевезень та сезонний фактор призвели до покращення очікувань бізнесу.

Стримувальними чинниками залишалися обстріл критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне, дефіцит робочої сили та прискорення темпів інфляції.

Підприємства торгівлі найбільш оптимістично оцінили свою діяльність у найближчій перспективі. Цьому сприяли жвавий споживчий попит, достатня пропозиція товарів та розширення ланцюжків постачання: секторальний індекс у вересні становив 52,1 (у серпні – 50,4).

Підприємства промисловості позитивно оцінили майбутні результати своєї діяльності завдяки постійному споживчому попиту, нарощуванню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс у вересні становив 50,3 (у серпні – 48,6).

Підприємства будівництва зберегли позитивні оцінки своїх економічних результатів у найближчій перспективі з огляду на бюджетне фінансування будівництва доріг та інфраструктури, а також сезонний фактор: секторальний індекс у вересні становив 50,1 порівняно з 50,7 у серпні.

Підприємства сфери послуг зберегли негативні оцінки майбутніх результатів своєї економічної діяльності через дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення витрат бізнесу на оплату праці та альтернативні джерела енергопостачання: секторальний індекс становив 44,6 у вересні (у серпні – 46,5).

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Тільки підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу. Керівники інших секторів, попри незначне пом'якшення оцінок, і надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників, найбільше у сфері послуг.

НБУ проводив щомісячне опитування 474 підприємств із 4 до 23 вересня 2024 року.