Кабмін дозволив командирам призивати добровольців без участі ТЦК

Кабінет міністрів на своєму засіданні 1 жовтня вніс зміни в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надавши право командирам військових частин здійснювати призов добровольців, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють пресслужба Міноборони, представник КМУ у парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

"Надано право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період".

Повідомляється, що командирам військових частин також надано право здійснювати їхнє комплектування за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Відповідно до змін, для Генерального штабу ЗСУ передбачено повноваження визначати перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобовʼязаних під час мобілізації.

"Ми максимально ефективно використовуємо мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали. Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, - проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони" , — прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Ухвалена урядом постанова вносить зміни до порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16.05.2024.

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