Шмигаль: Україна до кінця року виготовить 1,5 мільйона дронів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів, повідомляє Економічна правда.

Про це він повідомив під час засідання уряду.

За словами голови уряду, Україна щодня працює з партнерами над збільшенням поставок зброї і посиленням розвитку власного ОПК.

"До кінця року виготовимо 1,5 мільйона дронів" , - заявив він.

Він додав, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме.