Президент Володимир Зеленський увів першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до складу Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ №678/2024 оприлюднений на сайті президента.

У документі з посиланням на статтю 8 Закону України «Про оборону України» та на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України повідомляється про рішення "увести до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача Гаврилюка Івана Юрійовича — першого заступника міністра оборони України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 19 вересня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного головнокомандувача. А саме, затвердив у персональному складі Ставки радника Президента зі стратегічних питань Олександра Камишина (поза штатом). Також глава держави увів до персонального складу Ставки віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу, міністра закордонних справ Андрія Сибігу, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна. Водночас президент вивів зі складу Ставки ексочільника МЗС Дмитра Кулебу.