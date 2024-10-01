5 найбільш поширених запитань щодо лазерної епіляції

Однією з найпопулярніших косметичних процедур сьогодні є лазерна епіляція. Це безпечний, ефективний і практично безболісний метод позбавлення небажаного волосся на тілі. Однак, як і з усіма косметичними маніпуляціями, навколо лазерної епіляції існує чимало міфів.

Найпопулярніші питання щодо лазерної епіляції

Через недостатню поінформованість у жінок і чоловіків виникають сумніви. Чи так це ефективно? Чи не шкодить лазерка здоров'ю? Чи така вона хороша для різних ділянок чи типів шкіри? Ми звернулися за допомогою до досвідченого косметолога клініки MED CITY і попросили його відповісти на найпоширеніші питання лазерної епіляції.

1. Чи безпечна лазерна епіляція для шкіри?

Лазер впливає лише на меланін. Це пігмент, який відповідає за колір волосся. Лазерний промінь нагріває меланін, внаслідок чого руйнується структура волосся і припиняється його подальше зростання. Навколишні тканини при цьому не ушкоджуються.

Дуже важливо, щоб процедуру проводив грамотний спеціаліст. Він повинен дотримуватись рекомендацій, досконало володіти апаратом, враховувати особливості шкіри кожного пацієнта – так ви уникнете подразнень та гіперпігментації.

2. За скільки сеансів можна повністю видалити волосся на тілі?

Все залежить від індивідуальних особливостей пацієнта:

типу та кольору його волосся;

гормонального тла;

ділянки тіла, на якому видаляється волосся;

типу шкіри;

густоти волосся.

У середньому, щоб досягти бажаного результату, потрібно від 6 до 10 процедур

3. Чи для всіх типів шкіри підходить лазерка?

Так, сучасні апарати чудово справляються з різними типами шкіри: світлою, темною, засмаглою і навіть чутливою. Кваліфікований фахівець зможе підібрати тип лазера під особливості волосся та шкіри кожного пацієнта.

4. Чи боляче робити лазерну епіляцію?

Залежить від зони, де ви видаляєте волосся. Наприклад, ділянки з тонкою шкірою – обличчя, бікіні – чутливіші. Під час процедури ви можете відчувати легке поколювання. Якщо у вас низький больовий поріг, фахівець може застосувати крем, що анестезує, на оброблювану ділянку.

Також рівень болю чи дискомфорту може залежати від апарата. Більш сучасні моделі мають системи охолодження, які роблять процедуру набагато комфортнішою.

5. Які протипоказання до лазерної епіляції?

Процедура має протипоказання, тому про свій стан слід попереджати лікаря заздалегідь. Не рекомендується проводити лазерку у таких випадках:

під час вагітності та лактації;

якщо на шкірі є запальні в активній фазі;

коли є онкологічні захворювання;

якщо ви приймаєте деякі види медикаментів – наприклад ретиноїди або антибіотики;

у разі порушення роботи ендокринної системи.

Де зробити лазерну епіляцію в Києві

Ми постаралися дати розгорнуті відповіді, які допоможуть вам ухвалити свідоме рішення. Докладніше дізнатися про тему лазерної епіляції в Києві можна на сайті MED CITY. Також ви можете записатися до клініки на консультацію з фахівцем або пройти процедуру лазерної епіляції.

У медичному центрі використовують високотехнічне косметологічне обладнання DEKA (Італія). Воно дозволяє проводити процедуру швидко, безболісно, ​​безпечно та результативно. На сайті MED CITY ви можете ознайомитися з прайсом, дізнатися більше про лікарів або записатись на прийом.