Суд вчетверте не зміг обрати запобіжний захід львівському псевдоактивісту Стахіву

Галицький районний суд Львова на четвертому поспіль засіданні не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва й оголосив чергову перерву, повідомляє Суспільне.

Зазначається, що засідання розпочалося о 10:18. Стахів подав клопотання про відвід прокурора Олега Ковальчука, звинувативши його у «фальсифікації доказів».

Проте суддя заявив, що це питання не стосується розгляду запобіжного заходу і має вирішуватись іншим слідчим суддею.

Пізніше Стахів зачитав клопотання про відвід слідчого, стверджуючи, що той «змовився з суддею» Віктором Романюком, і пообіцяв подати заяву до ДБР. Суддя відхилив це клопотання, зазначивши, що участь слідчого не є обов’язковою для обрання запобіжного заходу, і звинуватив Стахіва у зловживанні правом на відвід.

Наступне засідання призначене на 2 жовтня.

Раніше, 27 вересня Остап Стахів не з’явився на судове засідання у Галицький районний суд Львова.

За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду — 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності.