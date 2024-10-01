Партизани знищили машину з окупантами у Мелітополі - ГУР

Вдень вівторка, 1 жовтня, у тимчасово окупованому Мелітополі було чути звуки вибуху. Підпіллям було знищено автомобіль з російськими військовими. З посиланням на Головне управління розвідки України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"1 жовтня 2024 року, у День захисників та захисниць України, поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110" , - розповіли у ГУР.

За їх даними, у салоні авто перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Варто зауважити, що операцію зі знищення окупантів, причетних до жорстокого терору місцевого населення, під координацією ГУР здійснили українські підпільники. Вони влаштувавши ворогу мінну пастку.