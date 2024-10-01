Україна наближається до найпохмурішого періоду у війні - FT

Українське суспільство виснажене війною, при цьому російські окупанти продовжують просуватися. Так оцінює ситуацію Financial Times, повідомляє Новое время.

У матеріалі йдеться, що російські окупанти, попри величезні втрати, продовжують просуватися.

При цьому уряду України доведеться вирішити проблему з російським наступом, а також виснаженим війною суспільством і дефіцитом електроенергії взимку. До того ж Київ зіткнувся з тиском союзників, які вимагають знайти шлях до врегулювання конфлікту шляхом переговорів.

Українські військовослужбовці, які обороняють позиції біля Покровська Донецької області, скаржаться на нерішучість США дати дозвіл Україні завдавати удари їхньою далекобійною зброєю вглиб РФ.

Один з операторів дронів заявив виданню, що якби можна було воювати «обома руками, а не з однією рукою, зв’язаною за спиною», то ЗСУ могли б мати шанс проти російських окупантів.

«Досить важко уявити, що ми зможемо відкинути ворога назад до кордонів 1991 року» , — зазначив один з українських військових.

Журналісти зазначають, що тепер українські військові хочуть перемовин з Росією, щоб таким чином покласти край «вічній війні». Зокрема, один із військових пояснив таке бажання побоюванням, що його син може провести більшу частину свого життя в боях, а його онук — може успадкувати «цей нескінченний конфлікт».

«Якщо США перекриють кран, нам кінець» , — сказав виданню ще один офіцер.

Голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі FT зазначив, що українське суспільство виснажене війною.

За оцінкою журналістів, Зеленський і його команда відчувають дедалі більший тиск з боку західних партнерів, які вимагають знайти шлях до врегулювання через переговори. А також є побоювання, що позиції України занадто слабкі, щоб забезпечити чесну угоду просто зараз, повідомляє FT.

«Більшість гравців хочуть тут деескалації» , — заявив виданню український чиновник.

Окремим пунктом FT уточнює, що найбільша загроза з боку союзників походить від США. Так, можлива перемога на виборах республіканця Дональда Трампа може принести Україні невигідну мирну угоду під загрозою припинення військової допомоги. При цьому європейські союзники, за всього бажання, не зможуть задовольнити військові потреби України, уточнюють журналісти.