В Румунії дозволили відкрити навчальний центр підготовки українських морпіхів

Румунський парламент схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса щодо створення у країні навчального центру для підготовки українських морських піхотинців.﻿﻿ ﻿З посиланням на Agerpres, повідомляє Європейська правда.

За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 – проти, ще 25 утрималися.

У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде РФ проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.

"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей" , – зазначив президент Румунії.

Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.

"Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону" , – йдеться в листі.

Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.

Варто зазначити, що нещодавно Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.