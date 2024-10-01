В Румунії дозволили відкрити навчальний центр підготовки українських морпіхів
Румунський парламент схвалив пропозицію президента Клауса Йоганніса щодо створення у країні навчального центру для підготовки українських морських піхотинців. З посиланням на Agerpres, повідомляє Європейська правда.
За відповідне рішення проголосували 233 депутати, 18 – проти, ще 25 утрималися.
У листі до парламенту Йоганніс писав, що останні події у війні, яку веде РФ проти України, актуалізували необхідність посилення підготовки українських збройних сил.
"В результаті проведеного аналізу з'ясувалося, що Румунія має можливість зробити внесок у Коаліцію морських сил і засобів, розмістивши на своїй національній території морський навчальний центр, а також підтримати підготовку українських морських піхотинців, в межах наявних можливостей", – зазначив президент Румунії.
Запропонований план передбачає, що об'єкт діятиме протягом двох років, при цьому Румунія залишає за собою право припинити зобов'язання в будь-який час під час тренувального процесу або після закінчення встановленого терміну.
"Навчальний центр позиціонуватиме Румунію як регіонального лідера в підготовці морських операцій, допомагаючи підвищити згуртованість, продемонструвати єдність і зміцнити євроатлантичне стримування і оборону", – йдеться в листі.
Раніше у вересні стало відомо, що перша група українських пілотів почала теоретичне навчання на винищувачах F-16 у Румунії, а до практичних занять може перейти в найближчі кілька місяців.
Варто зазначити, що нещодавно Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.