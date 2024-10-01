В ізраїльському Тель-Авіві сталася стрілянина: є загиблі та поранені

У Тель-Авіві в Ізраїлі ввечері 1 жовтня сталася стрілянина. Наразі на місці інциденту працюють медики та правоохоронці, є загиблі і постраждалі﻿. Про це пише видання The Times of Israel, повідомляє Ділова столиця.

Ізраїльські журналісти повідомили, що стрілянина сталася у Яффі, що на півдні Тель-Авіва. Туди після повідомлень про постріли оперативно прибули поліцейські та швидкі.

Інцидент, за попередніми даними, трапився на вулиці Єрусалимській у місті. Поліція каже, що стрілянина в Яффі є ймовірним терактом. Медики кажуть, що внаслідок нападу є кілька постраждалих.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомляє, що надає допомогу кільком людям, які травмувалися через стрілянину в Яффі. Деякі з громадян – непритомні.

Станом на 19:35, за попередніми повідомленнями ізраїльських ЗМІ, відомо про щонайменше 10 поранених, у тому числі двоє у важкому стані. У нападі брали участь щонайменше двоє озброєних осіб.

Ізраїльський журналіст Емануель Фабіан опублікував фото з камер спостереження, на яких зображені ймовірні особи, що могли здійснити стрілянину в Тель-Авіві. На кадрах видно, як терористи виходять із трамвая, а також як один нападник відкриває вогонь по тілу чоловіка на землі.

At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images. pic.twitter.com/wOP9ItbGVP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

Журналіст також писав, що один з нападників, швидше за все, був ліквідований. Іншому наразі вдалося втекти від правоохоронців.