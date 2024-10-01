Рютте заявив, що Китай не може підтримувати РФ без шкоди для власних інтересів

Пекін не може і надалі підживлювати найбільший в сучасній історії конфлікт у Європі без того, щоб не зашкодити своїм власним інтересам та репутації.﻿ Про це сьогодні у Брюсселі під час першої пресконференції на посаді керівника Альянсу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Укрінформ.

«Підтримка Китаєм російської військової промисловості стала вирішальним фактором, який дозволяє Росії вести війну в Україні. Китай не може продовжувати підживлювати цей найбільший конфлікт в Європі з часів завершення Другої Світової війни, без того, щоб не завдати шкоди своїм інтересам та репутації» , - сказав Рютте.

Він нагадав, що Росія також отримує військову підтримку від Північної Кореї та від Ірану, що примушує розглядати питання безпеки у глобальному вимірі.

«Фокус уваги НАТО має бути зосередженим на євроатлантичній безпеці, щоб наше населення знаходилося у безпеці. Але загрози сьогодення дедалі більше перетворюються на глобальні. Тож я буду поглиблювати партнерство із країнами, які є близькими за переконаннями, далекими й близькими, які поділяють наші цінності» , - зазначив новий керівник Альянсу.

Він особливо відзначив роль партнерства НАТО з Європейським Союзом, яке дозволяє реалізовувати потенціал співпраці у дуже багатьох сферах, від спільної підтримки України до протидії гібридним загрозам.

За словами Рютте, він також має намір сприяти розширенню партнерства союзників по НАТО з країнами Близького Сходу, Північної Африки та регіону Сахель, щоб підтримати стабільність у південному сусідстві Альянсу. Таке партнерство також дозволить більше зробити у боротьбі з тероризмом, який продовжує залишатися загрозою для європейських держав та для їх населення.

«Наприкінці цього місяця Австралія, Нова Зеландія та Японія вперше братимуть участь у зустрічі міністрів оборони НАТО. Я сподіваюся привітати їх, та обговорити спільні підходи до вирішення спільних викликів, що постають перед нами» , - додав Марк Рютте.

Як повідомлялося, сьогодні у брюссельській штаб-квартирі НАТО відбулася церемонія передання повноважень від генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до нового очільника Альянсу, колишнього прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.