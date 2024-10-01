Новий прем’єр Франції пообіцяв підтримку Україні
Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що українці відстоюють спільні цінності з французьким народом, тож Франція залишатиметься на боці України. Про це глава нового французького уряду сказав у своїй програмній промові у Національній асамблеї, повідомляє Укрінформ.
«Франція залишиться на боці українського народу», - заявив Мішель Барньє з трибуни парламенту, узявши паузу, оскільки ці слова зірвали оплески у залі.
Він підкреслив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу.
«Це люди (українці – ред.), які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними», - пояснив Барньє.
Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.
Головні проєкти та бачення свого уряду Барньє представляв упродовж майже півтори години в переповненій Національній Асамблеї.
Виступ супроводжувався галасом, який влаштували члени ультралівої партії «La France Insoumise», які розмахували свої картками для голосування на знак непокори прем’єру, якого вони вважають нелегітимним.
«Бережімо Республіку. Вона крихка. Давайте подбаємо про Європу, це необхідно», - закликав Барньє наприкінці своєї промови, висловивши переконання у колективній здатності долати перешкоди.