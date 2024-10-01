Новий прем’єр Франції пообіцяв підтримку Україні

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив, що українці відстоюють спільні цінності з французьким народом, тож Франція залишатиметься на боці України.﻿ Про це глава нового французького уряду сказав у своїй програмній промові у Національній асамблеї, повідомляє Укрінформ.

«Франція залишиться на боці українського народу» , - заявив Мішель Барньє з трибуни парламенту, узявши паузу, оскільки ці слова зірвали оплески у залі.

Він підкреслив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу.

«Це люди (українці – ред.), які дв ﻿ а з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними» , - пояснив Барньє.

Він також заявив, що Франція спрямовуватиме зусилля на встановлення миру у всіх точках, де зараз тривають конфлікти, оскільки здатність французів брати на себе миротворчі ініціативи поважається та сприймається світом.

Головні проєкти та бачення свого уряду Барньє представляв упродовж майже півтори години в переповненій Національній Асамблеї.

Виступ супроводжувався галасом, який влаштували члени ультралівої партії «La France Insoumise», які розмахували свої картками для голосування на знак непокори прем’єру, якого вони вважають нелегітимним.