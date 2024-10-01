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Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів окупантів

Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів окупантів
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.﻿ Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.﻿

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