Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів окупантів
Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова. Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них", - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.