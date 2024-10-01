Зеленський заслухав доповідь Буданова щодо військових планів окупантів

Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.﻿ Про це президент повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Доповідь начальника ГУР МО Кирила Буданова. Усе, що бачить військова розвідка щодо намірів російських військ до кінця поточного року, та наша відповідь на них" , - написав Зеленський.