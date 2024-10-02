У Пентагоні не виключають ймовірності нової атаки Ірану на Ізраїль

Міністерство оборони США сподівається, що Іран не завдаватиме нового ракетного удару по Ізраїлю, однак не виключає такої ймовірності. Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Звісно, ми сподіваємося, що не буде ще однієї атаки. Але очевидно, що Іран зберігає потенціал, і він щойно продемонстрував, що готовий використовувати його для прямого нападу на Ізраїль" , - сказав представник оборонного відомства США.

За його словами, Сполучені Штати ретельно відстежують розвиток ситуації.

"Тому ми продовжуємо тісні консультації з Ізраїлем стосовно наступних кроків для його захисту" , - підкреслив речник Пентагону.

Нагадаємо, у вівторок ввечері Іран завдав по території Ізраїлю масованого удару балістичними ракетами.

Сполучені Штати заявили про "залізну" підтримку Ізраїлю та повідомили, що координуватимуть з ним зусилля щодо відповіді Ірану.