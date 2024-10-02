Пункт пропуску "Орлівка" на Дунаї призупинив роботу через атаку росіян

Після нічної атаки росіян поромний пункт пропуску "Орлівка" в Ренійському районі Одеської області на Дунаї тимчасово призупинив пропускні операції, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Державна митна служба у Telegram.

Повідомляється, що наразі в пункті пропуску здійснюються заходи щодо стабілізації функціонування після нічної атаки ворога.

Пропускні операції тимчасово призупинено до 11.00 год.

Митники попросили враховувати ситуацію при плануванні поїздки та пообіцяли повідомити про відновлення роботи.