Нацбанк підтвердив роль долара як головної іноземної валюти

Головною курсоутворюючою валютою залишається долар. Офіційний та довідковий курс гривні до долара США та методологія їх розрахунку наразі відповідають умовам та потребам ринку на поточному етапі його розвитку.﻿ Про це йдеться в повідомленні НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України 29 серпня провела другий у цьому році регулярний огляд індикатора грошового ринку UONIA та індикаторів валютного ринку.

"Обсяг торгів на валютному ринку є цілком достатнім, аби мати змогу розраховувати надійні індикатори за курсом гривні до долара США. Валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти" , - йдеться в повідомленні.

Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%, повідомили в НБУ.

Рекомендації

Рада оверсайту узгодила підходи до запровадження нового бенчмарка довідкового курсу гривні до євро станом на 12.00. Рекомендовано здійснювати його розрахунок шляхом перемноження довідкового курсу долара та середнього значення котирувань BFIX долар США / євро, розрахованого з 10.30 до 12.00.

Крім того, визнано за доцільне змінити методологію розрахунку офіційного курсу гривні до іноземних валют (крім долара США) та облікової ціни банківських металів, застосувавши до розрахунку підходи, аналогічні для розрахунку довідкового курсу гривні до євро за станом на 12 годину.

Також члени Ради дійшли спільної думки стосовно доцільності запровадження нових підходів до визначення переліку валют, до яких офіційний курс встановлюється щоденно, із скасуванням переліку для щомісячного встановлення.

За підсумками здійсненого огляду також було погоджено унести на обговорення Контактної групи грошового та валютного ринків питання щодо:

можливості проведення НБУ інтервенцій в євро;

продовження часу присутності Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Курс долара в Україні

НБУ з 3 жовтня 2023 року перейшов до режиму керованої гнучкості. Офіційний обмінний курс щодо долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку.

Міжнародний валютний фонд вважає, що офіційний курс гривні до долара, який встановлює НБУ, де-факто є фіксованим, попри те, що де-юре валютний курс є плаваючим.

За даними МВФ офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют. Офіційні курси валют публікуються щодня на сайті НБУ не пізніше 15:30 дня розрахунку і набувають чинності наступного робочого дня.

Рада оверсайту

Періодичний огляд індикаторів валютного ринку – спеціальна процедура, метою якої є оцінка наявності структурних зрушень на ринку та/або виникнення інших підстав, що можуть свідчити про необхідність заміни існуючих індикаторів, коригування їх методології або інших важливих аспектів, пов’язаних з їх розрахунком та оприлюдненням (час розрахунку, порядок публікації тощо).

Періодичний огляд здійснює Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків. Вперше він був проведений у лютому 2024 року. Надалі цей огляд планується проводити щопівроку – не пізніше лютого та серпня відповідно.