Китай та РФ робитимуть внесок для підтримання стабільності в світі – Сі Цзіньпін

Голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського правителя Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті, повідомляє Укрінформ.

"Я надаю великого значення розвитку китайсько-російських відносин і готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті" , - написав Сі у вітальному посланні Путіну з нагоди 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами.

Китайський лідер додав, що Китай і Росія є світовими державами та великими країнами, що розвиваються, політична взаємна довіра між якими продовжує зміцнюватись, а їх практична співпраця досягла чудових результатів.

Путін, зазначили у зовнішньополітичному відомстві КНР, назвав сучасні російсько-китайські відносини такими, що знаходяться на рекордно високому рівні за всю історію.

За словами господаря Кремля, Росія і Китай активно співпрацюють у різних сферах, ефективно взаємодіють у міжнародних та регіональних справах і він вірить, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі".

Нагадаємо, західні країни неодноразово визначали Росію головною загрозою стабільності й миру на планеті, зокрема, у Держдепі США Росію вважають "стійкою глобальною загрозою", а більшість країн Євросоюзу і високий представник ЄС Жозеп Боррель називають Росію екзистенційною (такою, що існуватиме, доки існує РФ – ред.) загрозою для Європи.